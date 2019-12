Cara maestra, ecco il bigliettino che ha ricevuto più like su Instagram

Si chiude “Cara maestra” il contest ideato e realizzato da Tecnica della Scuola su Instagram: la foto del bigliettino che ha ricevuto più like è stato quello del profilo luigina.bucci69 che ha ricevuto in totale 38 like.

Il contest ha avuto inizio giorno 17 dicembre alle ore 13:30 e si è concluso il 19 dicembre dicembre a mezzanotte.

Come previsto dal regolamento, l’autore della foto con più like avrà l’accesso a una serie di servizi esclusivi:

l’iscrizione gratuita alla newsletter giornaliera di tecnica della scuola con tutte le notizie del mondo della scuola;

l’accesso ad un corso di formazione a scelta;

un articolo sull’homepage del nostro portale dedicato al vincitore;

la pubblicazione della foto del bigliettino sul profilo ufficiale di tecnica della scuola su instagram e facebook.

Ecco altri due bigliettini che hanno riscosso successo: