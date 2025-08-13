Carlo, bimbo di 6 anni scomparso in mare e ritrovato senza vita, la ds esprime cordoglio: “perdita così improvvisa e ingiusta”

Sul litorale di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, l’11 agosto 2025 si è consumata una tragedia che ha scosso profondamente le comunità di Roncade e del litorale veneto. Carlo, sei anni appena compiuti, stava facendo il bagno con la madre in un tratto di mare, quando la donna lo ha perso di vista per pochi istanti. Da quel momento, di lui non si sono avute più notizie.

Le ricerche, scattate immediatamente, hanno coinvolto Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Polizia, sommozzatori, bagnini, elicotteri e motovedette, oltre a una catena umana di bagnanti. Solo alle tre del mattino del 12 agosto, grazie all’uso di un sonar, il corpo senza vita del piccolo è stato rinvenuto a circa 100 metri dalla riva, vicino a un frangiflutti. Secondo le prime ricostruzioni, Carlo si sarebbe spinto troppo al largo, perdendo l’orientamento e la possibilità di rientrare.

La notizia ha suscitato un’ondata di commozione: il sindaco di Roncade ha annullato gli eventi pubblici in segno di lutto, mentre anche personaggi noti, come la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, hanno espresso il loro dolore. Particolarmente toccante il messaggio diffuso dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Roncade, dove Carlo aveva frequentato la scuola dell’infanzia e si preparava a iniziare la primaria:

“Con profondo dolore vi comunichiamo che la nostra comunità scolastica è stata colpita dalla scomparsa del nostro piccolo alunno Carlo a seguito di un tragico incidente. Ci sono partenze che lasciano senza parole… Carlo frequentava la nostra Scuola d’Infanzia di San Cipriano, era un bambino amato dai compagni e dalle maestre, solare, sensibile e pieno di vita. Il suo sorriso riempiva le nostre aule, la sua dolcezza era un dono per chiunque lo incontrasse, uno di quei bambini che sapevano farsi voler bene da tutti, un’anima luminosa. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nei cuori di tutti noi che nulla potrà colmare. La Dirigente Scolastica, le maestre e tutta la comunità dell’Istituto Comprensivo di Roncade si uniscono con commozione attorno alla famiglia del piccolo Carlo, condividendo lo sgomento e l’immenso, indescrivibile dolore per una perdita così improvvisa e ingiusta. Oggi il nostro Cuore è più pesante. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo in un abbraccio vero, silenzioso, autentico ai genitori, al fratello e a tutta la famiglia del nostro piccolo Carlo, con profondo rispetto e amorevole vicinanza. Custodiremo per sempre nel nostro Cuore il ricordo del sorriso e della dolcezza del piccolo Carlo, lo ricorderemo nei colori dei suoi disegni, nelle risate con i compagni, nella luce che sapeva portare nelle giornate di scuola. Ringraziamo tutti per la comprensione, la sensibilità e la discrezione in questo momento di grande dolore”.