Carta dei Servizi Scolastici, cosa è? Perché tutti gli istituti devono averla? I compiti del dirigente – GUIDA SCARICABILE

Carta dei Servizi Scolastici, cosa è? Perché tutti gli istituti devono averla?...

Le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001, pertanto tutte le istituzioni scolastiche sia pubbliche che paritarie, che rendono servizi pubblici ai cittadini (“per servizi pubblici si intendono anche quelli svolti in regime di concessione o mediante convenzione”) hanno l’obbligo di definire, e rendere pubblici la tipologia di servizi offerti, la procedura da attivare per la loro fruizione, ogni eventuale adempimento a carico dei soggetti fruitori, al fine di consentire la definizione e la garanzia di standard qualitativi nella loro gestione.

Ciò al fine di applicare principi di uguaglianza, trasparenza ed efficienza nell’offerta dei servizi a tutti i propri utenti: studenti, genitori, personale scolastico e stakeholders con cui il servizio scolastico si interfaccia. Con questa guida si vuole richiamare l’attenzione sulla necessaria adozione di una chiara Carta dei servizi e sui relativi obblighi.