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16.08.2026

Carta Docente 2026, scadenza 31 agosto per i residui dell’anno precedente: i corsi di formazione per docenti da comprare

Redazione
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Indice
Come spendere il residuo?
Percorso benessere a scuola
Piano diritti e doveri del docente - formula rinnovata
Piano Sos dirigenti a.s. 2026/27 - formula rinnovata
Ia lab il magazine sull'IA per la didattica con kit operativi
Indicazioni nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto
Intelligenza artificiale: didattica, organizzazione e gestione scolastica
DigCompEdu: conoscere il framework europeo
Carta Docente in scadenza

La Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, da quest’anno di 383 euro, è stata finalmente attivata lo scorso 9 marzo. Ogni anno, fino ad ora, la piattaforma Carta Docente è stata bloccata il 31 agosto, per poi essere sbloccata tra fine settembre e ottobre.

Ma quando sarà sbloccata la Carta Docente 2025/2026? Questo è il grande dubbio: l’anno scorso, com’è noto, ciò non è avvenuto in autunno ma a marzo. Per quanto riguarda il 2024/2025, il bonus è stato sbloccato il 19 novembre. Cosa avverrà quest’anno?

Come spendere il residuo?

È possibile spendere la quota residua della Carta Docente 2024/2025 acquistando i corsi di formazione della Tecnica della Scuola.

La tradizionale formazione che la Casa editrice eroga da quasi 3 lustri, da quando cioè è Ente per la formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione, si rinnova. Per ampliare la nostra offerta formativa, abbiamo aggiunto nuovi webinar a quelli già esistenti con titoli che crediamo vadano sempre più incontro alle esigenze dei nostri lettori. Inoltre ai webinar mensili, dall’anno scolastico 2026/2027, vengono proposti a tutto il personale della scuola i seguenti piani formativi e di aggiornamento:

Percorso benessere a scuola

5 webinar (da settembre a novembre) di un’ora ciascuno e 2 corsi elearning da 6 ore ciascuno già disponibili

Sono acquistabili anche singolarmente:

5 webinar da un’ora “incontri con lo psicologo” = euro 80

1 corso elearning da 6 ore “Gestire i comportamenti problematici in classe”= euro 60

1 corso elearning da 6 ore “Comunicazione e benessere relazionale” = euro 60

Prezzo speciale webinar e corsi insieme= euro 150 anziche’ 200

Piano diritti e doveri del docente – formula rinnovata

5 webinar (da settembre a novembre) di due ore ciascuno e 5 guide

Sono acquistabili anche singolarmente:

5 incontri webinar da 2 ore ciascuno = euro 95

5 guide = euro 45

Prezzo speciale webinar e guide insieme= euro 115 euro anziché 140

Piano Sos dirigenti a.s. 2026/27 – formula rinnovata

Il corso, oltre 40 videolezioni in modalità asincrona e oltre 30 guide operative, è attivo da fine luglio e si sviluppa nel corso dell’anno scolastico 2026/27, facendo riferimento ai momenti chiave della funzione del dirigente. Nel corso sono presenti modelli per i principali documenti e adempimenti e la consulenza operativa su casi concreti = euro 290

Ia lab il magazine sull’IA per la didattica con kit operativi

8 numeri con 8 kit operativi per la classe. Ogni mese, da ottobre 2026 a maggio 2027.
L’abbonamento costa 160 euro – ogni numero è acquistabile singolarmente a 30 euro ciascuno.

Indicazioni nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto

Corso elearning da 10 ore = 80 euro individuali

Acquistabile dalle scuole/prezzo speciale

Intelligenza artificiale: didattica, organizzazione e gestione scolastica

Corso elearning da 10 ore = 80 euro individuali

Acquistabile dalle scuole/ prezzo speciale

DigCompEdu: conoscere il framework europeo

Corso elearning da 10 ore = 80 euro individuali

In omaggio per chi acquista la certificazione digcompedu = 250 euro

Carta Docente in scadenza

Ricorda: il tuo credito carta del docente relativo all’anno 2024/2025 dovrà essere speso entro il 31/8/2026. Il credito della carta del docente relativo all’anno 2025/2026 verrà bloccato il 31 agosto in attesa di essere ricaricato con la nuova somma relativa all’anno 2026/2027. Mentre si sa che dal 1° settembre non potrai più utilizzare la carta, non si sa quando la carta verrà sbloccata.

Affrettati dunque ad acquistare i nostri corsi entro il 31 agosto 2026.

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Corsi di formazione

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