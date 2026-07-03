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Attualità
03.07.2026

Cedolino stipendio di luglio, non ci sono gli aumenti contrattuali e nemmeno gli arretrati. Si attende ancora

Lucio Ficara
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Indice
Le tabelle degli arretrati CCNL scuola 2025/2027
Il cedolino di luglio piange

Sono in molti che attendevano almeno gli arretrati del CCNL scuola 2025/2027 nel cedolino di luglio, invece la delusione è stata quella di scoprire che nello stipendio di luglio non ci sono gli aumenti contrattuali e nemmeno gli arretrati.

Le tabelle degli arretrati CCNL scuola 2025/2027

Per quanto riguarda i docenti è utile consultare la seguente tabella riassuntiva curata, in modo molto preciso e chiaro, dalla FLC CGIL:

Per quanto riguarda invece il personale Ata, sempre a cura della FLC CGIL vediamo il seguente prospetto:

Il cedolino di luglio piange

Nel cedolino di luglio non compare segno degli aumenti contrattuali e nmmeno degli arrtrati per l’intero anno 2025 e il primo semestre 2026. Si attende di capire se per gli arretrati ci sarà una emissione speciale entro il 31 luglio 2026 o se invece, come è presumibile, il tutto verrà liquidato con il cedolino del mese di agosto.

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