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17.08.2026

Mini call veloce 2026: ultime ore, poi tutte le procedure per le supplenze – DIRETTA martedì 18 agosto, ore 12,00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA
Posti disponibili: lo schema
Chi può presentare la domanda
Presentazione della domanda
Assegnazione della provincia e della sede
Preclusione a seguito dell’accettazione
Mancata presentazione della domanda

In questi giorni è possibile inviare la domanda per la mini call veloce: la procedura si è aperta alle ore 14:00 del 14 agosto, e si chiuderà alle ore 12:00 del 19 agosto 2026. La mini call veloce è rivolta ai docenti di sostegno in prima fascia, ed è utile per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Quest’anno c’è una novità: con il decreto 45 del 2025, il Mim ha ridisegnato le procedure per le immissioni in ruolo. La novità principale riguarda l’introduzione degli elenchi regionali, un nuovo canale di accesso al ruolo pensato per gli insegnanti idonei ai concorsi ma rimasti senza cattedra.

La diretta della Tecnica risponde live

Mancano poche ore alla chiusura della presentazione dell’Istanza di mini call veloce, come si compila la domanda? Dopo l’assegnazione della provincia cosa succede per avere la sede del ruolo? Quando si parte con i bollettini per gli incarichi di supplenza 2026/2027? Come funzionerà il bollettino “0” per avere la continuità sul posto di sostegno?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live domani, martedì 18 agosto alle ore 12,00 insieme ai nostri esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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Posti disponibili: lo schema

Ecco un utile schema sui posti disponibili nelle varie regioni in base a quanto comunicato dagli Usr:

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari, per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Possono presentare la domanda anche i docenti che sono stati inseriti con riserva a condizione di averla sciolta entro il 2 luglio 2026.

Presentazione della domanda

Possono presentare la domanda, nei tempi sopra indicati, per via telematica, i docenti che intendono partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS. A tal fine, nella domanda dovranno indicare:
• La provincia o più province di una medesima regione, diversa da quella in cui risultano inseriti nelle GPS;
• Le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare.

Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:
• Alla continuità didattica su posto di sostegno;
• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;
• Alla procedura dell’interpello.

Mancata presentazione della domanda

Ai candidati che non presentano la domanda per partecipare alla procedura per la call veloce, o che non dovessero ricevere l’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) è consentito partecipare alle procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, previste dalla normativa vigente.

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