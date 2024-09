Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, come inserirla nella domanda? Risponde l’esperto

Delle nomine da Gps, del funzionamento dell’algoritmo, delle rettifiche e delle polemiche scaturite, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 19 settembre, alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Una lettrice ci ha posto la seguente domanda: “Io ho acquisito l’attestato alfabetizzazione digitale, per quanto riguarda le domande ATA, come devo fare ad inserirlo nella domanda?”.

Ecco la risposta dell’esperto Lucio Ficara: “Si carica proprio su Istanze Online, sulla piattaforma dove si presentano le domande per poter sciogliere la riserva. Basta inserire l’attestazione effettuata indicando la data di conseguimento che chiaramente deve essere antecedente ad aprile 2025. Quindi la data e il luogo dove è stata acquisita l’attestazione di alfabetizzazione digitale. Inoltre, questa fase pare che durerà non meno di un mese. Dunque ci saranno 30 giorni di possibilità per inserirla”.

RIVEDI LA DIRETTA