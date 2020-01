Chiusura iscrizioni 2020/2021 con tante offerte mirabolanti

La chiusura alle iscrizioni per le classi prime di tutte le scuole di ogni ordine e grado è ormai vicina, il conto alla rovescia è iniziato, c’è tempo fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Tra le varie offerte formative presentate nei territori, ci sono casi di offerte mirabolanti che danno il senso della farsa che in alcune circostanze sembra essere palese.

Licei Musicali proliferano senza soldi per gli organici

In Calabria c’è il caso, sollevato da alcune importanti sigle sindacali, di alcuni Licei Musicali autorizzati dall’USR Calabria e che vengono pubblicizzati dai Dirigenti scolastici che hanno ricevuto il Decreto del Direttore Generale dell’ufficio scolastico regionale calabrese. In alcune province della Calabria, dove per altro il Liceo Musicale era già esistente, l’USR Calabria (questo si evince dagli avvisi pubblici di alcune scuole), ha autorizzato altri licei Musicali e questo è avvenuto a iscrizioni scolastiche aperte. L’USR Calabria ha autorizzato questi nuovi Licei Musicali senza dare nemmeno un’informativa ai sindacati, che hanno appreso di queste autorizzazioni, dai canali pubblicitari di orientamento delle scuole che hanno ricevuto l’indirizzo musicale.

È utile sottolineare, dicono gli esperti del settore, che l’istituzione di un Liceo Musicale ha dei costi quadrupli rispetto gli indirizzi di ordinamento. Quindi la proliferazione di autorizzazioni per la costituzione dei licei Musicali non è detto che abbia, in fase di costituzione degli organici, la copertura finanziaria per fare partire la sezione musicale autorizzata. Se dovesse accadere la mancata costituzione organica dei licei musicali autorizzati, questo costituirebbe una farsa e le iscrizioni fatte sarebbero state ingannevoli.

Licei che offrono mensa e pernottamento

Il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza ha lanciato l’offerta “Io dormo al Telesio” con la possibilità della pensione completa, residenzialità maschile e quella femminile con assistenza in Hotel, infermeria, lavanderia. Il Dirigente del Telesio ha fatto delle convenzioni specifiche con strutture alberghiere della Città per potere ospitare gli studenti che vivono fuori dal comune di Cosenza ma vogliono frequentare il liceo classico Telesio.

Indirizzo Economico-Sportivo

Un Istituto Tecnico Commerciale calabrese si inventa l’indirizzo Economico-Sportivo, probabilmente per occupare al meglio qualche docente di potenziamento, cosi facendo si apre la concorrenza al Liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Il nuovo indirizzo Economico-Sportivo promette crediti formativi per le discipline praticate come nuoto, kickboxing, pallavolo e calcio.

Tante promesse mirabolanti per accaparrarsi alunni, anche questa è la scuola dell’autonomia dove ognuno si inventa l’indirizzo di studi che vuole ed offre servizi e ospitalità.