Home Personale Collegio docenti e Consiglio d’Istituto: cos’è il regolamento degli organi collegiali della...

Collegio docenti e Consiglio d’Istituto: cos’è il regolamento degli organi collegiali della scuola? – GUIDA SCARICABILE

Di
Salvatore Impellizzeri
-
CONDIVIDI
formazione docenti

Il regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali dell’istituzione scolastica (Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto), da non confondere con il regolamento d’Istituto, è adottato al fine di assicurare esclusivamente l’ottimale funzionamento delle riunioni, le modalità e i presupposti di convocazione e quant’altro utile per una conduzione condivisa e trasparente delle sedute.

SCARICA LA GUIDA

Il Collegio dei docenti adotta un regolamento ogni anno scolastico in quanto la composizione varia in base ai nuovi docenti che si insediano ad avvio anno scolastico mentre il Consiglio d’Istituto può adottarne uno valido per il triennio di vigenza.

VAI ALLA RUBRICA

SCARICA LA GUIDA

Download

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RUBRICA

Articoli correlatiDi più dello stesso autore