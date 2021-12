Collegio docenti, la ds ha pensato di convocarlo durante le vacanze. Per fortuna è telematico

Non mancano mai le cose curiose nelle nostre scuole, come per esempio il fatto che una dirigente scolastica di un Istituto di Istruzione Superiore della Calabria abbia deciso di convocare il Collegio docenti, per fortuna solo in modalità telematica, per il prossimo 28 dicembre.

Forse legittimo ma inopportuno

Convocare un collegio dei docenti tra Natale e Capodanno, anche se solo in modalità online, non è comunque una cosa che riveste carattere di normalità, piuttosto è un’eccezione che sicuramente, per questioni di opportunità, doveva essere evitato.

Si tratta comunque di una convocazione di un collegio ordinario in cui si comunica ai sigg. Docenti che martedì 28 dicembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, è appunto convocato il Collegio Docenti, in modalità a distanza, per discutere in particolare modo riguardo la delibera di adesione del piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia.

Se nel piano annuale delle attività era previsto un’attività collegiale durante le vacanze natalizie, la legittimità della convocazione non è in discussione, se invece era stata deliberata un’altra data, allora, forse, il dubbio dell’illegittimità della convocazione è da considerarsi, ma sull’inopportunità ci sono solo certezze. Tra le altre cose, la delicatezza della delibera da fare, riferita alla sperimentazione dei percorsi quadriennali di studio, al fine di eliminare l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, avrebbe meritato una convocazione più rispettosa dei momenti di vita privata e familiare dei docenti. Per fortuna si tratta comunque di un collegamento a distanza e magari ci sarà anche l’opportunità di farsi gli auguri per la fine del 2021 e l’inizio di un nuovo anno.