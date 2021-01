Come diventare Dsga? Titoli, prove e punteggi

Cosa deve conoscere chi intende intraprendere la funzione di DSGA all’interno dell’istituzione scuola?

Alla funzione di DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) si accede per concorso per titoli ed esami bandito ogni tre anni su base regionale o interregionale qual’ora i posti fossero in un numero eccessivamente esiguo.

Nel caso cui in un concorso interregionale un candidato risultasse vincitore, resterebbe nella regione prescelta all’atto della domanda.

Quali titoli consentono di partecipare al concorso per DSGA?

Possono partecipare al concorso per DSGA i candidati in possesso di una delle seguenti laurea magistrale o specialistica ovvero di un titolo analogo conseguito all’estero considerato equipollente ai sensi della normativa vigente:

laurea in legge

laurea in scienze politiche

laurea in economia e commercio

in quante regioni può presentare domanda?

In una sola regione, pena l’esclusione

Quali prove sono previste?

Una prova preselettiva se le domande dovessero risultare superiori a quattro volte il numero dei posti messi a concorso

Due prove scritte

-la prima costituita da 40 quesiti a risposta chiusa

-la seconda consistente in una prova teorico-pratica, volta a accertare la capacità del candidato nella risoluzione di un caso concreto

-una prova orale volta a accertare la preparazione professionale del candidato.

Il mancato superamento di una delle suddette prove comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

Come viene calcolato il punteggio finale ?

Il punteggio finale è dato dal totale dei voti riportati:

nelle prove scritte,

nella prova orale,

nel punteggio attribuito ai titoli posseduti da ogni candidato.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non viene conteggiato nel punteggio finale.