Come diventare insegnante. Concorsi scuola, quali in arrivo? Il riepilogo

L’autunno è stato annunciato denso di concorsi scuola. Lo stesso ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha ricordato, peraltro, che dal 2022 la frequenza del concorso ordinario sarà annuale.

Ma quali concorsi, esattamente, sono in arrivo? Ecco cosa sappiamo…

Concorso ordinario scuola infanzia e primaria

Le prove dovrebbero iniziare in autunno, non si conosce ancora una data precisa.

Concorso ordinario scuola secondaria

Le prove dovrebbero iniziare in autunno, non si conosce ancora una data precisa.

Concorso straordinario abilitante

Il concorso abilitante è fermo al bando, non è mai partito. Sono forti le pressioni per rimetterlo in moto da parte di chi ha fatto domanda pagando persino tassa di iscrizione. Peraltro, nel frattempo è stato reso abilitante l'ultimo concorso straordinario, il 2020, non senza polemiche per gli esclusi (chi ha svolto supplenze brevi), come riferiamo a questo link.

Modalità di svolgimento delle prove

Con quali modalità si svolgeranno i concorsi? In linea generale, salvo specifiche dei vari bandi, le modalità delle prove consteranno di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; seguirà la prova orale.

