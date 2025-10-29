Come prevenire e riconoscere il disagio? I quattro webinar gratuiti di Fondazione Paoletti, ecco come iscriversi

Come riconoscere i segnali di disagio, prevenirlo e, al contempo, costruire comunità educanti più solide? Fondazione Patrizio Paoletti organizza quattro webinar gratuiti. Questi incontri si terranno dal 30 ottobre al 10 dicembre 2025 e sono specificamente pensati per insegnanti e genitori che desiderano sostenere ragazzi e ragazze nell’affrontare e gestire le principali sfide della loro età, aiutandoli a prefigurare il futuro.

I corsi

Il team di ricerca psicopedagogica della Fondazione guiderà i partecipanti a trasformare i saperi scientifici più aggiornati in questo campo in azioni quotidiane concrete.

1) Osservatorio adolescenza: partecipa alla ricerca!

Date: 30 ottobre 2025 – 2 aprile 2025

Orario: 18.30/19.30

L’obiettivo principale è incontrare il team di ricerca psicopedagogica della Fondazione Patrizio Paoletti e partecipare all’aggiornamento dei dati dell’Osservatorio Adolescenza. Annualmente, nell’ambito del progetto PF, la Fondazione si propone di presentare dati aggiornati riguardanti il benessere dei giovani in Italia, analizzando sia le sfide che le risorse positive emerse nel periodo post-pandemia. In questo contesto, gli adulti—genitori e insegnanti—vengono riconosciuti come un importante fattore protettivo e detentori di un ruolo cruciale nella costruzione della resilienza degli adolescenti. La partecipazione include la compilazione di questionari psico-pedagogici validati.

2) Il cervello adolescente e la resilienza: l’educazione socio-affettiva

Data: 6 novembre 2025

Orario: 18.30/19.30

Questo webinar si concentra sulla conoscenza del funzionamento del cervello adolescenziale e sulle sfide emotive caratteristiche di questa fase di crescita, informazioni fondamentali per sostenere gli adulti nella relazione educativa con studenti e figli. L’adolescenza è un momento critico, sensibile ed emozionante, durante il quale il cervello subisce profondi cambiamenti, rinnovandosi, creando nuove connessioni e scartandone altre, e portando all’abbandono dei comportamenti tipici dell’infanzia.

È, dunque, una fase cruciale per la formazione di individui e esseri umani sociali. Lo studio dei cambiamenti nella struttura e nelle funzioni cerebrali fornisce moltissime informazioni sul perché i teenager agiscono in un determinato modo, su come l’architettura cerebrale sia collegata al comportamento e su come lo sviluppo cerebrale, insieme alla concentrazione ormonale e all’ambiente sociale, influenzi la persona adulta. In questo periodo emerge ampiamente la consapevolezza di sé e del modo in cui ci si relaziona con gli altri. Il corso approfondirà anche il ruolo dell’educazione socio-affettiva come strumento essenziale per sostenere lo sviluppo della resilienza nei ragazzi, identificando azioni e comportamenti pratici che gli adulti possono adottare per supportarli in questa fase di maturazione.

3) Bullismo e branco. Come interrompere il circuito della violenza e superare l’isolamento

Data: 26 novembre 2025

Orario: 18.30/19.30

Questo incontro affronta il preoccupante aumento, in Italia e nel mondo, di fenomeni giovanili quali lo stress, l’irascibilità, la solitudine e gli stati depressivi, che conducono a loro volta a una crescita degli atti violenti, sia verso i coetanei che verso sé stessi. Questi fenomeni impongono la necessità di sistemi educativi proattivi, capaci di guardare ai bisogni e alle potenzialità del ragazzo.

Il webinar presenterà strategie e pratiche per guidare gli adulti a promuovere il benessere nelle relazioni e a prevenire il disagio. Verranno fornite indicazioni su quali segnali un genitore, un insegnante o un educatore possa cogliere per intervenire, quali comportamenti e dinamiche relazionali sia cruciale non sottovalutare, e come orientare il disagio per trasformarlo in un’opportunità di crescita. Saranno forniti strumenti specifici per riconoscere e leggere il disagio, trasformandolo in opportunità di sviluppo, al fine di costruire ambienti inclusivi.

4) Tecnologia, web e relazioni: riconoscere i rischi, sfruttare i vantaggi

Data: 10 dicembre 2025

Orario: 18.30/19:30

Se da un lato la tecnologia è apprezzata per i suoi benefici, come semplificare la vita, aumentare l’efficienza/produttività e favorire le relazioni sociali, dall’altro esistono lati oscuri legati al suo uso crescente, tra cui il sovraccarico di informazioni, i problemi di sicurezza e privacy, il cyberbullismo e le dipendenze. Studi recenti evidenziano che l’uso non consapevole della tecnologia può compromettere in modo significativo la salute e il benessere dei giovani.

Molti giovani, infatti, passano più tempo davanti a uno schermo che a dormire o a scuola, e svolgono una quantità significativa di interazioni sociali in rete. Questo webinar è progettato per offrire idee e strumenti pratici per aiutare genitori e insegnanti a orientare gli adolescenti verso un uso più consapevole delle tecnologie, del web e delle relazioni on-line. L’obiettivo è supportarli nello sviluppo del pensiero critico, nel potenziamento della gestione delle emozioni e nella consapevolezza dei vantaggi e dei rischi connessi.

Progetto “Prefigurare il Futuro”, di cosa si tratta?

Prefigurare il Futuro non è solo un progetto. È un’opportunità per restituire alla scuola il suo volto più umano: quello della comunità educante. Iscrivi ora la tua scuola e scopri le 10 chiavi per rendere il cervello più resiliente, a partire dalla più potente di tutte: l’altro.

È un programma interdisciplinare con un approccio neruopsicopedagogico ideato da Fondazione Patrizio Paoletti. Il progetto è monitorato scientificamente con l’Università di Padova, rivolto alle scuole secondarie. Attraverso un approccio scientifico e pedagogico all’avanguardia, allena le competenze emotive e relazionali attraverso le 10 Chiavi della Resilienza.

Vuoi portare questa rivoluzione educativa nella tua scuola?

Prefigurare il Futuro è già stato adottato con più di 4000 persone tra ragazzi, insegnanti e genitori in più di 20 scuole su tutto il territorio italiano. Adesso puoi portarlo anche nella tua.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

Il percorso è valido solo per le scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso per le scuole è completamente GRATUITO e rinnovabile PER TRE ANNI.

Il webinar

Per entrare nell’ottica del progetto si è tenuto un webinar gratuito di presentazione, di cui è possibile ascoltare la registrazione.

Come iscriversi

Le candidature sono aperte anche se i posti sono limitati. Il percorso formativo del primo anno avrà luogo da novembre 2025 a marzo 2026.

Le scuole interessate possono aderire al progetto gratuitamente.

Per ulteriori informazioni e per candidare la propria scuola vai alla pagina: https://fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurare-il-futuro-scuola-info/