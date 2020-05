Come usare il cooperative learning: scopri tutti i segreti [VIDEO]

L’Apprendimento Cooperativo è un modo di condurre la classe in squadre dove si realizza e si esprime una forte interdipendenza positiva di obiettivo e di lavoro fra i componenti dei gruppi.

Con esso gli studenti si impegnano in una interazione diretta e volta alla costruzione della fiducia reciproca, vi è una responsabilità individuale e si controlla con dei momenti di revisione e monitoraggio sia il processo di apprendimento che il lavoro in gruppo.

Queste sono le sue caratteristiche fondamentali.

Spencer Kagan e collaboratori hanno sviluppato un’ampia varietà di tecniche cooperative partendo dal presupposto che ciò che i ragazzi fanno in classe influenza ciò che apprendono a livello sociale, cognitivo e accademico.

Perché usarlo in classe? L’organizzazione cooperativa dell’apprendimento permette agli insegnanti di attuare in classe attività maggiormente coinvolgenti; di promuovere condizioni didattiche che favoriscono la motivazione, l’impegno e il rendimento scolastico; di creare condizioni educative in cui apprendere abilità sociali tali come il comunicare efficacemente, il risolvere problemi, il prendere decisioni, il superare conflitti, l’esercitare ruoli di leadership.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Venerdì 22 maggio 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Mercoledì 27 maggio 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00