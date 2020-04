Comitato scuola, Prodi: “Nomine di alto livello, ma dare subito risposte”

Il comitato di esperti nominato dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, riceve l’approvazione anche dell’ex premier Romano Prodi. A capo della task force ci sarà Patrizio Bianchi, personaggio ben conosciuto dall’ex presidente della Commissione Europea: “Ho avuto la fortuna di conoscere il professor Bianchi: non solo ha capacità di analisi e una specifica conoscenza del problema ma è abituato a confrontare le idee con gli aspetti operativi: è una scelta ottima”.

“Unico problema – aggiunge Prodi – è che facciano presto: le commissioni devono procedere ad un ritmo molto veloce, in una situazione come l’attuale, e offrire una semplificata linee d’azione. La Commissione istituita nasce con queste premesse speriamo che vengano messe in atto”.

Quanto al numero dei componenti, 18 in tutto, Prodi commenta: l’efficacia delle Commissioni è in inversamente proporzionale al numero dei loro membri, 17 (più il presidente 18 ndr) è un numero elevato, ma ha un alto livello di conoscenza dei problemi”.

Il Comitato è composto da 18 esperti:

Prof. Bianchi Patrizio, coordinatore, professore ordinario di Economia e Politica industriale presso l’Università di Ferrara;

Dott.ssa Carimali Lorella, docente presso il Liceo Scientifico statale "Vittorio Veneto" di Milano;

Prof. Ceppi Giulio, ricercatore e docente incaricato presso il Politecnico di Milano;

Dott. Di Fatta Domenico, dirigente scolastico presso l'Istituto di istruzione superiore "Regina Margherita" di Palermo;

Dott.ssa Ferrario Amanda, dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore "Tosi" di Busto Arsizio (Varese);

Dott.ssa Fortunato Maristella, dirigente dell'Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;

Prof.ssa Lucangeli Daniela, professore ordinario di Psicologia dell'Educazione e dello Sviluppo presso l'Università di Padova;

Prof. Melloni Alberto, professore ordinario di Storia del Cristianesimo presso l'Università di Modena-Reggio Emilia;

Dott.ssa Pozzi Cristina, Ceo & Co-founder Impactscool;

Dott. Quacivi Andrea, Amministratore delegato di Sogei;

Dott.ssa Riccardo Flavia, ricercatore presso l'Istituto Superiore di Sanità;

Prof. Ricciardi Mario, già professore associato di Diritto del Lavoro e delle Relazioni industriali presso l'Università di Bologna;

Prof.ssa Riva Mariagrazia, professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, presso l'Università di Milano-Bicocca;

Prof. Salatin Arduino, presidente Istituto internazionale salesiano di ricerca educativa – ISRE;

Prof. Sandulli Aldo, professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la LUISS Guido Carli;

Dott.ssa Spinosi Mariella, dirigente tecnico del Ministero dell'Istruzione in quiescenza;

Dott. Versari Stefano, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna;

Prof. Villani Alberto, Presidente della Società Italiana di Pediatria.

Il Comitato coinvolgerà, con apposite audizioni, professionalità interne all’Amministrazione, Enti di ricerca, Università, Associazioni di categoria, il Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche e il Forum nazionale delle Associazioni dei genitori della scuola (Fonags), nonché i rappresentanti delle Consulte studentesche.

Il Comitato potrà anche avviare interlocuzioni e specifiche audizioni con la Conferenza Stato-Regioni, con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con l’Unione delle Province d’Italia. Gli esperti opereranno a titolo gratuito. Il gruppo di lavoro resterà in carica fino al prossimo 31 luglio.