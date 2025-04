Commissari esterni Maturità, entro il 26 aprile le domande dei docenti di sostegno con abilitazione su classe di concorso

A seguito di alcune segnalazioni in merito alla impossibilità per i docenti idi sostegno con abilitazione su classe di concorso di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno per l’esame di Stato a.s. 2024/2025, il MIM ha disposto la riapertura dei termini per inoltrare la domanda.

Tali docenti, in quanto privi di abilitazione su classe di concorso all’atto della stipula del contratto di assunzione, sono censiti nel sistema informativo su posto di sostegno (codice ADSL), senza indicazione della classe di concorso.

Alcuni di questi docenti hanno segnalato di avere conseguito, dopo la stipula del contratto di assunzione, un’abilitazione su classe di concorso cui afferiscono le discipline assegnate ai commissari esterni nell’ambito delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’a.s. 2024/2025.

I citati docenti possono presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno avvalendosi del modello ES-1 allegato alla nota n. 11942/2025, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, entro il 26 aprile 2025, all’Istituzione scolastica di servizio.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione personale concernente il conseguimento dell’abilitazione, oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità.

L’istituzione scolastica di servizio provvederà alla verifica e all’acquisizione a sistema dell’istanza, a partire dal 24 aprile e fino al 30 aprile 2025.

NOTA E ALLEGATI