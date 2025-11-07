Commissioni ai concorsi per l’Arma dei Carabinieri, reperimento di docenti del Lazio: domande entro il 14 novembre

L’USR Lazio ha pubblicato un avviso finalizzato a redigere l’elenco di docenti di istituti di istruzione secondaria di II grado per la designazione di membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici indetti dall’Arma dei Carabinieri.

Potrà presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente il personale docente in servizio o in quiescenza da non oltre tre anni nella Regione Lazio in possesso del requisito di cui all’art. 35-bis comma 1 lettera a del D. Lgs n.165 del 2001 e dell’abilitazione all’insegnamento nelle seguenti discipline:

− A011 (Discipline letterarie e latino);

− AS12, (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

− A013 (Discipline letterarie, latino e greco);

− A019 (Filosofia e Storia);

− A021 (Geografia);

− A026 (Matematica)

− A027 (Matematica e Fisica);

− A046 (Scienze giuridico-economiche);

− AS2A (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – FRANCESE);

− AS2B (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – INGLESE);

− AS2C (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – SPAGNOLO);

− AS2D (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – TEDESCO).

Le manifestazioni di interesse potranno esser presentate unicamente tramite modulo online disponibile, al link https://forms.cloud.microsoft/e/3bbDqb4dz9?origin=lprLink, entro e non oltre le ore 11:00 di venerdì 14 novembre 2025.

L’incarico sarà remunerato secondo le disposizioni contenute nel DPCM 24 aprile 2020.