Compensi Maturità 2025, rilevazione in chiusura il 5 novembre

A seguito della comunicazione del 3 giugno 2025 sull’assegnazione dell’acconto per i compensi al personale scolastico impegnato negli Esami di Stato e nei consigli di classe per candidati esterni (a.s. 2024/25), il MIM ha comunicato l’attivazione sul portale SIDI della rilevazione per la comunicazione degli oneri e per la richiesta di ulteriori fondi, qualora l’acconto risulti insufficiente.

La rilevazione sarà disponibile fino al 5 novembre 2025, con acquisizioni periodiche dei dati validati dal dirigente scolastico avvenuta in 10 sessioni. L’ultima è la sessione 10:

Sessione 10 – 5 novembre 2025 entro le ore 12:00.

Solo i dati validati dal dirigente scolastico verranno considerati per l’assegnazione dei fondi. I dati devono essere indicati al lordo dipendente.

Le scuole devono liquidare i compensi entro la chiusura dell’anno scolastico.