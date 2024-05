Compilazione Gps 2024, 30 cfu con riserva: i 24 punti saranno calcolati? Risponde l’esperto

Della compilazione della domanda GPS 2024 e di tanto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

L’esperto ha risposto ad alcune domande dei lettori, ne riportiamo di seguito una in particolare.

Domanda della lettrice: Sto terminando i 30cfu, se non riesco a fare l’esame entro il 10 giugno, mi inserirò con riserva. In questo caso i 24 punti li avrò o no?

La risposta del prof Ficara: “No, non si avranno i 24 punti. Si avrà il riconoscimento dell’accesso, ma non dell’ulteriore valore del titolo. I punti saranno riconosciuti tra due anni”.

