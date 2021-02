Comportamento antisociale in classe? Lavorare sulle Life Skills

Cosa è il disturbo antisociale? Cosa è tipico di un comportamento antisociale? Come il comportamento antisociale può essere contenuto grazie alle life skills? (VAI AL CORSO)

Il comportamento antisociale è di colui che tende a non rispettare le regole e a comportarsi in modo del tutto irrispettoso nei confronti degli altri, violando puntualmente le regole stabilite e i diritti degli altri. Secondo la definizione del DSM 5 (manuale diagnostico), si tratta di un disturbo che si manifesta in circa il 3% dei maschi e l’1% delle femmine e che inizia nell’infanzia o nella prima adolescenza e continua nell’età adulta.

Insomma, una problematica che sin da subito coinvolge la scuola e le dinamiche di gruppo entro la classe. Naturalmente, per parlare di disturbo, deve trattarsi di un comportamento continuativo, persistente e non di un fatto occasionale. In entrambi i casi (comportamento continuativo oppure occasionale) lavorare sulle Life skills in classe offre benefici in termini di prevenzione di atteggiamenti e di comportamenti antisociali.

Life skills

Ecco le principali life skills funzionali a garantire un maggiore benessere psicofisico di bambini e ragazzi. Ma cosa sono esattamente le life skills?

Decision making (capacità di prendere decisioni);

Problem solving (capacità di risolvere i problemi);

Creatività;

Senso critico;

Comunicazione efficace;

Skills nelle relazioni interpersonali;

Autocoscienza;

Empatia;

Gestione delle emozioni;

Gestione dello stress.

Le life skills sono quell’insieme di competenze, abilità personali, cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono agli individui di affrontare le sfide quotidiane della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo.

Life skills a scuola

Nel contesto scolastico, promuovere le life skills ha lo scopo di prevenire atteggiamenti antisociali, promuovere autoefficacia e collaborazione tra pari ed indirizzare gli alunni verso un percorso di autoconsapevolezza e responsabilizzazione verso il proprio status di “cittadino, lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini dell’esistenza” (OMS).

Il documento di Ginevra del 1994 dichiara che i programmi educativi che lavorano sulle Life skills hanno efficacia nella prevenzione all’uso delle droghe, della violenza, alle gravidanze precoci.

