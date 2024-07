ComUnica: per lo scambio di documenti scuola-famiglia. Avrebbero aderito oltre 9mila plessi

È operativa da qualche settimana “ComUnica”, una nuova funzione all’interno della piattaforma Unica per la gestione interamente digitale di dati e documenti tra scuola e famiglia.

I primi a venire a contatto con questa nuova funzione digitale in via sperimentale, saranno i ragazzi delle prime classi della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, mentre l’adesione da parte degli istituti è facoltativa, anche se finora avrebbero accettato 9mila plessi, uno su quattro.

Inoltre, ComUnica entro il mese di ottobre sarà arricchita di ulteriori funzioni che permetteranno anche alle famiglie degli alunni delle altre classi di compilare e inviare online atti utili all’avvio o al prosieguo dell’anno scolastico, come le deleghe per il ritiro dei figli da scuola o le autorizzazioni per consentirne l’uscita autonoma, ma anche delle liberatorie per partecipare a viaggi d’istruzione, visite didattiche, progetti di mobilità studentesca.

Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, sono visualizzabili: il voto finale, relativo all’esame conclusivo del primo ciclo di studi, il consiglio di orientamento espresso dal consiglio di classe e la certificazione delle competenze rilasciata alla fine dell’anno scolastico. Dunque niente più richieste di documenti nelle varie scuole a inizio anno.

Cinque le sezioni dedicate: l’anagrafica per inserire i dati dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Poi la sezione relativa alle deleghe e la didattica dove si potranno visualizzare gli aspetti burocratici e firmare il patto educativo di corresponsabilità.

L’ultima, quella della privacy, attraverso cui è possibile avere contezza dei documenti dei propri figli, le scadenze fissate dalla segreteria scolastica, la modulistica tutta digitale e, laddove necessaria, la firma elettronica su specifici documenti mediante l’integrazione con l’applicativo Sigillo.

Inoltre, essendo ComUnica in contatto col Sistema informativo dell’istruzione (Sidi), le segreterie scolastiche disporranno di specifiche funzioni per gestire dati e documenti, riducendo l’uso della carta.