Concorsi 24 mesi ATA, scelta delle sedi dal 23 giugno all’11 luglio 2025 – NOTA

Con nota 141435 del 20 giugno 2025 il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni per la scelta delle sedi (Allegato G) per i concorsi dell’anno scolastico 2024/2025, in relazione alle graduatorie a.s. 2025/2026, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA.

Le funzioni saranno disponibili dalle ore 9 del 23 giugno alle ore 23.59 dell’11 luglio 2025.

La trasmissione dell’allegato G dovrà avvenire su Istanze online, raggiungibile al link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

LA NOTA