Concorsi, Dadone: “Stop ai maxi concorsi, ecco esami digitali e a piccoli gruppi”

La ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha parlato a La Repubblica e ha fatto il punto sulla situazione del pubblico impiego: “La funzione pubblica è in prima linea nell’impegno, tanto atteso, per sciogliere lacci e lacciuoli della burocrazia”, assicura.

Poi parlando dei concorsi afferma: “C’è stata la sospensione dovuta al Covid. Ora contiamo di riprenderli al più presto, ma con nuove procedure. L’iscrizione avverrà tramite Spid, l’identità digitale, per accelerare i tempi: prima passavano moltissimi mesi tra avvio e conclusione. Inoltre non ci saranno più prove scritte su carta: tutti i concorsi verranno trasferiti sul digitale. Non ci saranno più maxi-prove nella Capitale, ma diffuse sui territori, utilizzando scuole, università, a piccoli gruppi, per esigenze sanitarie, ma non solo. Nelle prossime settimane arriveranno i nuovi bandi”.