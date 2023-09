Concorsi scuola 2023, quando arrivano i bandi? I docenti ancora aspettano. Facciamo il punto – DIRETTA ore 16

Il nuovo anno scolastico 2023/24 ha preso il via e c’è grande attesa per i concorsi che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di procedure già annunciate da diverso tempo, ma che in gran parte ancora non vedono la luce. In una nota di qualche giorno fa, il Movimento 5 Stelle ha parlato di “concorsi in ritardo” riferendosi al Ministro. Quest’ultimo, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva annunciato che verrà bandita una procedura concorsuale per l’assunzione di circa 35mila docenti, che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque o che siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Entro settembre dovrebbe essere emanato il bando di concorso per posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre chiaramente al bando per i docenti specializzati sul sostegno. Grazie alla conversione in legge del decreto 75 del 22 giugno 2023, art. 20, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione e per tutto il periodo di attuazione del PNRR, entro il mese di settembre 2023 dovrebbe essere bandita una procedura concorsuale, poi anche nel 2024, per coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili annualmente in ogni singola regione: il bando di concorso sarà bandito su posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre che per i docenti specializzati sul sostegno.

La seconda procedura concorsuale

Oltre alla procedura suddetta è prevista una seconda procedura con bando entro il 2024, alla quale possono partecipare oltre ai docenti in possesso dei requisiti della prima procedura i candidati che hanno acquisito 30 CFU o li stanno per conseguire. Le due procedure saranno interrotte dal primo gennaio del 2025 quando prende il via la procedura prevista dal DPCM che prevede l’acquisizione di 60 CFU.

Concorso per dirigenti scolastici

Altra attesa è quella per il bando, riguardante il concorso ordinario per dirigenti scolastici, che doveva arrivare tra fine agosto e inizio settembre in considerazione che entro tale data doveva essere definito l’organico dei dirigenti scolastici sulla base di un coefficiente tra 900 e 1.000 alunni per scuola.

Concorso docenti religione cattolica

Dopo tani anni e altrettanti rinvii, il Decreto PA bis ha previsto anche una procedura concorsuale per i docenti di religione cattolica. I posti messi a concorso da suddividere fra le due procedure concorsuali dovrebbero essere all’incirca 6.400, la cui ripartizione dovrebbe destinare il 30% al concorso ordinario, quindi circa 1.920 posti e il 70 % al concorso straordinario pari a 4.480 posti circa.

Concorso motoria primaria

Infine, l’unica procedura già in partenza: quella per i docenti di educazione motoria alla primaria. È scaduto il 6 settembre il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 1.740 posti comuni vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Il concorso è bandito a livello nazionale e organizzato su base regionale e si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 7 settembre, alle ore 16,00, faremo il punto della situazione su tutte le procedure concorsuali, dando indicazioni utili e risposte ai tanti aspiranti docenti che attendono l’uscita dei bandi. Ospiti della diretta la responsabile reclutamento della Flc Cgil Manuela Pascarella e l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Il corso sulle competenze pedagogico-didattiche per infanzia e primaria

Utile alla preparazione al concorso il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

Il corso sulle competenze pedagogico-didattiche per secondaria

Utile alla preparazione al concorso il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario secondaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.