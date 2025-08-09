Concorso dirigente tecnico, si attende ancora la preselettiva: cosa studiare? Il simulatore dei quesiti

Come abbiamo scritto, è finita l’attesa per il concorso per dirigenti tecnici: dallo scorso 9 dicembre sul portale INPA è disponibile il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive.

Prove previste

Come abbiamo scritto, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva, prima dello scritto e dell’orale.

La prova preselettiva, la cui durata è stabilita in 90 minuti, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla.

Lo scritto si articola in due prove:

La prima prova scritta, la cui durata è stabilita in 180 minuti, consiste in sette quesiti a

risposta aperta

La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita in 120 minuti, ha carattere teorico-pratico ed è volta a valutare le competenze nonché le capacità di analisi del candidato; la prova si sostanzia nella risoluzione di un caso pratico attinente all’ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente.

Il regolamento dispone che il prossimo bando preveda:

• Una prova preselettiva, qualora il numero dei candidati dovesse essere superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso,

• Due prove scritte

• Una prova orale

• La valutazione dei titoli

La prima prova scritta consiste in sette quesiti a risposta aperta ed è volta ad accertare la preparazione culturale dei candidati.

Un primo quesito su: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto internazionale e diritto penale;

un secondo quesito su: contabilità di Stato;

un terzo quesito su: diritto civile, diritto del lavoro con particolare riferimento a:

diritto del lavoro pubblico;

diritto sindacale;

disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

un quarto quesito su: didattica generale e sociologia generale;

un quinto quesito su: pedagogia generale e sociale e pedagogia e didattica speciale;

il sesto e il settimo quesito su: normativa e politiche in tema di sistema educativo d’istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale e normativa e politiche in tema d’istruzione e formazione superiore.

La seconda prova scritta ha carattere teorico-pratico. Essa è volta a valutare le competenze e le capacità di analisi del candidato. Tale prova consiste nella risoluzione di un caso pratico attinente all’ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici, come disciplinate dalla normativa vigente.

Il corso

La Tecnica della Scuola in collaborazione con MeB Formazione propone un corso di formazione per affrontare le prove costituito da 12 moduli composti da videolezioni e risorse fruibili on line 24 ore su 24 sulla piattaforma e-learning di MeB Formazione.

Materiali didattici forniti in piattaforma

21 presentazioni multimediali

Schede, prospetti e materiale di approfondimento

21 videolezioni della durata complessiva di 20 ore

300 quiz a risposta multipla specifici per Dirigente Tecnico

Repertorio normativo organizzato e continuamente aggiornato

Esempi di relazioni ispettive, pareri e rapporti di valutazione ispettivi

1 videoconferenza personalizzata della durata di 30 minuti

Il simulatore

Nel corso è compreso un “Simulatore per la prova preselettiva al concorso”, una banca dati di oltre 3.000 quesiti aggiornati alle normative attuali.

Il corso propone da un lato un approccio sistematico e strutturato alla normativa scolastica e agli ordinamenti e dall’altro un orientamento per acquisire la visione propria del Dirigente Tecnico, affrontando in profondità temi come la valutazione di sistema, l’attività ispettiva nei suoi molteplici aspetti, l’attività di studio, la consulenza e il supporto all’Amministrazione.

Possono partecipare al concorso i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali e i docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di formazione e prova e hanno come minino un’anzianità di servizio di almeno 10 anni.

