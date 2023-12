Concorso docenti 2023, cosa mi chiederanno alle prove? Simulazione di quesiti – DIRETTA ore 15,30

Il bando del prossimo concorso per docenti, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la pubblicazione, avvenuta lo scorso 25 settembre, del DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale. In particolare, le procedure concorsuali dovrebbero essere due: una prevista a novembre e una a gennaio.

Qualche giorno fa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione e del Merito all’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno.

Lo scorso 26 ottobre si ha avuto notizia della firma dei decreti che dettano le regole per lo svolgimento dei prossimi concorsi. Il primo bando è previsto per l’ultima decade di novembre. I sindacati sono stati convocati al Ministero per discutere di Istanze online, spazio virtuale dove si dovranno presentare le domande. La bozza dei bandi è stata presentata ai sindacati la scorsa settimana. Previste una prova scritta e una prova orale.

Prova scritta

Una prova scritta consistente in una serie di quiz a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, sull’informatica e sulla lingua inglese.

Prova orale

Una prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa e le competenze didattiche sull’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.

Della prova scritta si occuperà la diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 5 dicembre, alle ore 15,30. Insieme al prof. Giovanni Morello faremo una simulazione dei quesiti della prova concorsuale, aiutando gli aspiranti al concorso a comprendere meglio come si svolgeranno le prove e su quali argomenti potrebbero vertere.

SEGUI LA DIRETTA

Il corso di preparazione alla prova scritta

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti della prova scritta, a cura di Giovanni Morello, a partire dal 13 dicembre.