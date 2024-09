Concorso docenti 2024, nuove assunzioni PNRR e percorsi abilitanti da 30,36 e 60 CFU: le novità – DIRETTA ore 16,00

Il secondo concorso previsto dal piano straordinario del PNRR, il cui termine è fissato per il 31 dicembre del 2024, dovrebbe essere bandito sia per posti comuni sia per posti di sostegno tra la fine di ottobre e i primi giorni del mese di novembre.

Contenuto del bando

Il bando, oltre a prevedere l’articolazione del concorso e i requisiti per partecipare, le prove previste e la valutazione dei titoli e delle prove al fine di predisporre la graduatoria dei vincitori, dispone entro quale data e ora va presentata la domanda (di norma 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e la modalità con la quale deve avvenire, pena l’esclusione.

Le novità

Ma quando sarà emanato il prossimo bando del concorso a cattedra PNRR? Chi potrà parteciparvi? Quali sono i nuovi percorsi abilitanti a cui potersi iscrivere? Esiste una selezione o sono aperti a tutti? Quante Regioni e quante procedure concorsuali si possono scegliere per partecipare al prossimo concorso PNRR?



La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui cercheremo di dare risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 10 settembre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, i proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile, come sempre, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA