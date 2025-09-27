Concorso docenti 2025, bando a metà ottobre e prove a dicembre? Le ultime novità, ecco come prepararsi

Concorso docenti 2025, ci siamo: il bando del concorso Pnrr3 potrebbe uscire a metà ottobre prima di quanto previsto e prima rispetto agli anni scorsi.

Concorso docenti 2025, quando esce il bando?

Dall’informativa relativa al concorso che si è svolta ieri, 23 settembre, è emerso, come riporta Cisl Scuola, che, tenuto conto dell’esigenza di concludere tutta la procedura entro il 30/06/2026, l’Amministrazione ha ipotizzato la presentazione delle istanze a ridosso della metà del mese di ottobre (per 20 giorni) e l’effettuazione delle prove scritte entro il mese di dicembre.

Concorso docenti 2025, i posti

I due bandi (uno per infanzia e primaria e uno per la scuola secondaria, in entrambi i casi sia per posto comune, sia per sostegno) prevedono un totale di 58.135 posti di cui 27.376 per la scuola dell’infanzia e primaria e 30.759 per la scuola secondaria. I posti sono destinati a coprire il fabbisogno di docenti per gli anni 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Concorso docenti 2025, requisiti

Essendo terminato il 31 dicembre 2024 il regime transitorio, si potrà partecipare alle prove con la laurea ovvero con la specifica abilitazione . Per i posti di sostegno è invece richiesta la specifica specializzazione.

. Per i posti di sostegno è invece richiesta la specifica specializzazione. Il personale docente ITP potrà accedere al concorso con la relativa abilitazione ovvero con il diploma attualmente richiesto dagli ordinamenti.

Potranno, inoltre, presentare istanza di partecipazione tutti gli aspiranti che negli ultimi cinque anni possono vantare un servizio di docenza nelle scuole statali di almeno un triennio, con almeno un anno di servizio specifico.

con almeno un anno di servizio specifico. Potranno partecipare con riserva coloro che, iscritti ai corsi di abilitazione per l’anno accademico 2024/25, non abbiano concluso i corsi alla data di scadenza della domanda di partecipazione.

Analogamente, è prevista la partecipazione con riserva per coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, siano iscritti ad un percorso di specializzazione. Le riserve saranno sciolte positivamente nel caso in cui il relativo titolo di abilitazione/specializzazione sia conseguito entro il 31 gennaio 2026.

Concorso docenti 2025, i corsi di preparazione per infanzia e primaria

Il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente – Concorso ordinario infanzia e primaria a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, per un totale di 16 ore di videolezione.

a cura di e per un totale di 16 ore di videolezione. Il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 9 sezioni per 12 ore di videolezione.

Concorso docenti 2025, i corsi di preparazione alla prova scritta per scuola secondaria

Il corso Competenze didattico-metodologiche , a cura di Giovanni Morello , composto da 15 ore di videolezione.

, a cura di , composto da 15 ore di videolezione. Il corso Competenze pedagogiche e psicopedagogiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 18 ore di videolezione.

Concorso docenti 2025, i corsi di preparazione alla prova orale per secondaria

Il corso Concorso secondaria. Guida alla prova orale , a cura di Giovanni Morello , composto da 8 ore di lezione.

Il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 sezioni per 13 ore di videolezione.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.