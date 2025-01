Concorso docenti PNRR 2, nuovi allegati con le aggregazioni degli USR che gestiranno le procedure [DECRETI]

Con riferimento alle due procedure concorsuali per docenti, cd. concorsi PNRR 2, la cui scadenza per l’invio delle domande era fissata al 30 dicembre scorso, il Ministero ha da poco pubblicato due decreti contenenti le nuove aggregazioni degli USR che gestiranno le procedure.

In proposito, l’art. 3 dei due bandi (concorso infanzia e primaria e concorso secondaria) dispone che l’Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, in caso di esiguo numero dei posti conferibili. Con successivo decreto possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze.

Con due decreti di oggi, 13 gennaio, il Ministero ha disposto nuove aggregazioni, sostituendo integralmente il suddetto allegato 2.

DECRETO INFANZIA E PRIMARIA

ALLEGATO AGGREGAZIONI INFANZIA E PRIMARIA

DECRETO SECONDARIA I E II GRADO

ALLEGATO AGGREGAZIONI SECONDARIA I E II GRADO