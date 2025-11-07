Concorso docenti Pnrr3, prove scritte in arrivo: 50 quesiti per passare agli orali di gennaio. Cozzetto (Anief): i candidati dovranno avere pazienza – VIDEO

Sull’avvio imminente del concorso per docenti Pnrr3, ‘La Tecnica della Scuola’ ha intervistato la segretaria generale Anief Chiara Cozzetto: “si parte il 27 novembre con i maestri di infanzia primaria e relativi posti di sostegno, due turni in unica data, dopodiché tra il 1° dicembre e il 5 dicembre ci saranno sette turni mattutini e pomeridiani per la secondaria di primo e secondo grado e relativi posti di sostegno”.

La prova scritta si compone di “50 quesiti a risposta multipla computer based, con domande anche sulla conoscenza della lingua inglese e sulle competenze informatiche. Passa lo scritto chi ottiene 70 centesimi e rientra nel triplo dei posti banditi nella regione di competenza.

Sui programmi di studio non cambia nulla rispetto al Pnrr1 e 2: sono quelli già utilizzati”. Cozzetto ha ricordato che “i requisiti più stringenti hanno portato ad una riduzione dei partecipanti”, e che questo concorso bandisce numeri più alti rispetto al passato, ma si tratta di “posti previsionali, quindi i vincitori dovranno avere più pazienza”.

Infine, dopo le prove “si stilerà una graduatoria composta anche dal 30% di idonei: Anief ha chiesto un’integrazione, ma la normativa rimane questa”.