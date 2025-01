Concorso DSGA, commissioni giudicatrici: domande dal 13 al 24 gennaio 2025

Dal 13 gennaio 2025 (ore 12:00) al 24 gennaio 2025 (ore 23,59) sono aperte le funzioni telematiche per presentare domanda di nomina a componente delle commissioni giudicatrici nella procedura di concorso.



Chi è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 14 del decreto dipartimentale 3122 del 12 dicembre 2024, qualora intenda candidarsi, deve presentare domanda attraverso il Portale unico del reclutamento. Per accedere alla compilazione occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.



Il servizio è raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Composizione delle commisisoni

La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

Requisiti

Il presidente è scelto tra i Dirigenti tecnici, i Dirigenti scolastici e i Dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione.

I Dirigenti scolastici, i Dirigenti tecnici e i Dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.

I componenti sono designati uno fra i Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra coloro che hanno ricoperto il ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A. In ogni caso, nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere.

I Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e coloro che hanno ricoperto il ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A. che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca.

I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno 5 anni di servizio specifico, compreso il servizio non di ruolo.

I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno 5 anni di servizio specifico, compreso il servizio non di ruolo.

BANDO