Concorso educazione motoria scuola primaria, la pagina del Ministero con normativa e informazioni

Con riferimento al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, il cui bando è stato pubblicato con Decreto dipartimentale del 4 agosto 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto una pagina informativa che raccoglie tutto ciò che è necessario sapere per partecipare alla procedura concorsuale.

La pagina è strutturata nelle seguenti sezioni:

Chi partecipa

Come partecipare

Normativa

Mappa dei posti

Dove sostenere l’esame

Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta (al momento non compilata)

Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale (al momento non compilata)

Link USR

Contatti.

Come partecipare

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).



Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.



Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00). Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, l’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.



Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.



Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione.

Le domande devono essere inoltrate dalle ore 9 dell’8 agosto 2023 alle ore 23.59 del 6 settembre 2023.

IL BANDO