Concorso ordinario, il Mi riconosce gli errori nella Cdc A027. E i politici promettono: mai più quiz a crocette per selezionare un insegnante

La storia continua, una classe di concorso dopo l’altra, il ministero dell’Istruzione segnala nuovi errori nella formulazione delle domande o delle risposte relative ai quiz del concorso ordinario.

La relativa nota è stata inviata agli Uffici Scolastici Regionali e ci viene segnalata dalla sigla sindacale Flc Cgil. La classe di concorso incriminata stavolta è la A027 della procedura del concorso ordinario della secondaria (D.D. n. 499/2020 e successive modifiche).

L’aggravante della situazione è che “Solo il 10% dei docenti ha superato i quiz passando all’esame orale – si legge in una nota del Codacons riportata dal nostro direttore Alessandro Giuliani – con la conseguenza che migliaia di cattedre sono rimaste scoperte. Un comportamento quello del Ministero completamente contrario sia alla lotta al precariato, sia alla copertura dei posti di ruolo, sia alla scelta dei candidati migliori prevista dall’art. 97 della Costituzione”.

Effetto di questo disastro è che i partiti politici, almeno in campagna elettorale, giurano all’unanimità: mai più quiz a crocette per selezionare un insegnante. Nella diretta di Tecnica della Scuola Live, ad esempio, lo hanno ribadito sia Gabriele Toccafondi (Italia Viva) che Mario Pittoni (Lega). Tendenzialmente tuttavia i lettori della Tecnica della Scuola non credono alle promesse elettorali. Lo abbiamo rilevato nel nostro ultimo sondaggio.

Gli errori riconosciuti dal MI

A027, Matematica e Fisica:

la nota 31124 del 29 agosto 2022 ha comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati i seguenti quesiti n. 15 e 33, i quali non prevedono alcuna risposta esatta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 15

Il flusso […] di un campo magnetico uniforme di modulo B, attraverso una spira conduttrice di superficie S che ruota con velocità angolare w, è espresso in funzione del tempo t dalla legge

[…]

Si considerino le seguenti affermazioni:

I) Nella spira si induce una corrente continua

II) Nella spira si induce una corrente la cui intensità è descritta dalla legge […], ove R indica la resistenza offerta dalla spira

III) la tensione indotta nella spira varia secondo la legge […]

Sono vere:

[a] tutte, tranne la I)

[b] solo la II)

[c] solo la III)

[d] tutte, tranne la II)

Quesito 33

Si consideri il problema di Cauchy […] e sia y=f(x) una soluzione in un intorno U di x=0

Quale delle seguenti affermazioni sono vere?

a) Il punto di coordinate […] appartiene al grafico di y=f(x)

b) f(x) non è prolungabile su R

c) f(e)=pi greco/4

d) La soluzione y=f(x) è unica nell’intorno U

[a] Solo a) e d)

[b] Solo a) e b)

[c] Solo b) e c)

[d] Solo c) e d)