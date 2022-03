Concorso ordinario secondaria, accuse di nozionismo. Sei d’accordo con il test a risposta multipla? SONDAGGIO

Dagli esiti delle prove scritte del concorso ordinario di scuola secondaria in corso in questi giorni risulta un numero altissimo di candidati non ammessi all’orale: sono stati sottoposti ad una verifica di tipo computer based, composta da 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti. Sei d’accordo con questa modalità di prova scritta scelta dal ministero dell’Istruzione?

Ricordiamo che il concorso ordinario secondaria è iniziato lo scorso 14 marzo. Il calendario delle prove scritte stabilisce come ultima data mercoledì 13 aprile. Non tutte le prove scritte, dunque, si sono concluse.

Ma le proteste dei candidati ai concorsi non si sono fatte attendere. Numerose, ad esempio, sono quelle espresse da docenti riguardo alla decisione dell’amministrazione scolastica di dare alla selezione un’impronta più nozionistica che orientata alla verifica dei concetti.

Tra le critiche più specifiche, inoltre, ricordiamo quelle degli appartenenti alle classi di concorso AB24 e AB25 , i quali accusano tra l’altro il ministero dell’Istruzione di avere fornito indicazioni troppo generiche in merito ai contenuti della prova.

Il sondaggio

Precisiamo che La Tecnica della Scuola intende raccogliere il parere dei suoi lettori sulle modalità della prova scritta anche a prescindere dalla partecipazione al concorso.

L’obiettivo della testata giornalistica è comprendere il pensiero dei lettori sulla modalità di concorso predisposta dal ministero dell’Istruzione già nel Dl Sostegni, a seguito delle disposizioni di semplificazione dei concorsi volute dal ministro Brunetta.

A potere esprimere un’opinione non saranno quindi solo i 430mila che nell’estate 2020 hanno fatto domanda di partecipazione al concorso per la scuola secondaria di I e II grado, il sondaggio è aperto a tutti.

Cosa troverai nel sondaggio?

Qual è il tuo ruolo?

Precario

Docente di ruolo

Altro

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola Secondaria I grado

Scuola Secondaria II grado

Altro

Hai svolto la prova scritta del concorso ordinario secondaria?

Sì, per la scuola secondaria I grado

Sì, per la scuola secondaria II grado

No

Se hai svolto la prova scritta del concorso ordinario secondaria, sei stato ammesso alla prova orale?

Sì

No

Sei d’accordo con la prova scritta scelta dal ministero dell’Istruzione, con 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti?

Sì

No

Non so

Sei d’accordo sulle 5 domande sulle competenze digitali?