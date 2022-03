Concorso secondaria, ecco il protocollo di sicurezza e l’autodichiarazione per le prove scritte

Concorso secondaria, ecco il protocollo di sicurezza e l’autodichiarazione per le prove...

Il 14 marzo prenderanno il via le prove scritte del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria.

I primi a cimentarsi saranno gli aspiranti della classe di concorso ADSS (sostegno secondaria di II grado), nel turno pomeridiano di lunedì 14, mentre il giorno successivo sarà la volta della classe di concorso ADMM (sostegno secondaria di I grado) nel turno pomeridiano di martedì 15 marzo.

Per partecipare alla prova scritta è necessario seguire determinate regole che sono state riepilogate dal Ministero dell’Istruzione in un documento e in un video tutorial.

Le regole di sicurezza da seguire sono invece contenute in un apposito protocollo.

Ricordiamo infine che i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un’autodichiarazione Covid opportunamente compilata.