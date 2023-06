Concorso riservato dirigenti scolastici ricorrenti 2017, come presentare la domanda? Quali dichiarazioni effettuare?

Finalmente è stato emanato il decreto previsto dalla legge n° 14 del 24 febbraio 2023 entrata in vigore il 29 febbraio 2023 che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno svolto il concorso nel 2017 e hanno presentato ricorso.

LEGGI IL DECRETO

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione, contenuto e termini

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono produrre domanda esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, entro 30 giorni dall’avviso che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda sarà certificata dal sistema informatico che rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura; sarà cura del candidato stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento

Che cosa dichiarare nella domanda

Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare deve dichiarare:

Confermare il possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso bandito con DDG n. 1259/2017 entro la data del29 dicembre 2017 e anche la lingua straniera scelta già indicata, senza possibilità di modificare le dichiarazioni rese nell’originaria domanda di partecipazione;

Dichiarare, con possibilità di modificare quanto precedentemente reso nell’originaria domanda di partecipazione:

– il cognome, il nome;

– la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale)

– il codice fiscale;

– il possesso della cittadinanza italiana;

– il godimento dei diritti civili e politici.

Ulteriori dichiarazioni:

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l’idoneità fisica alla partecipazione alla procedura e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;

il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a), l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente decreto;

il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso e l’eventuale numero telefonico. Il candidato s’impegna a far conoscere tempestivamente le ulteriori variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

