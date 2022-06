Concorso scuola, cosa cambia dal prossimo anno scolastico? Verso la conversione in legge del decreto 36

“Abbiamo ottenuto lo stop ai concorsi con prova scritta a crocette, una modalità assolutamente inidonea a valutare il merito dei candidati ruolo di insegnante. La prova scritta sarà a risposta aperta, consentendo una valutazione migliore e più meritocratica“. Così i senatori del M5S a conclusione dei lavori delle Commissioni Affari Costituzionali e Cultura sul decreto legge 36, come anticipato dal nostro vice direttore Reginaldo Palermo.

Insomma, cosa cambia per il concorso scuola? Nelle intenzioni del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il concorso ordinario dovrebbe avere cadenza annuale, ma la formula ultra veloce dei quiz a risposta multipla dovrebbe lasciare il posto alla risposta aperta.

Quanto ai contenuti della prova non dovrebbero esserci particolari cambiamenti. Oltre le competenze pedagogico-didattiche e quelle strettamente disciplinari, in sede d’esame verranno accertate anche le competenze informatiche e linguistiche del candidato.

Il provvedimento così modificato dovrebbe andare in aula nella mattinata di oggi 21 giugno; il voto è atteso fra mercoledì e giovedì. Poi – spiega il vice direttore Palermo – ci vorranno ancora 2-3 giorni per il passaggio alla Camera dove bisognerà chiudere assolutamente entro il 29 giugno. Grande attesa, dunque, per il passaggio del decreto in Gazzetta Ufficiale, momento che decreterà l’ufficialità delle nuove formule concorsuali, di reclutamento e di formazione degli insegnanti.

