Concorso scuola e valutazione titoli: quanto valgono le certificazioni linguistiche e informatiche?

In attesa che il DL 36 venga tramutato in legge, cosa che dovrebbe avvenire entro fine giugno (a giorni infatti la discussione in Parlamento, dal Senato dovrebbe spostarsi alla Camera per gli esiti definitivi), riepiloghiamo quali titoli linguistici e/o informatici possono conferire punteggio al candidato che si presenti al concorso scuola.

Premettiamo che nelle intenzioni del ministro, ribadite nello stesso DL 36 i concorsi dovranno avere cadenza annuale. Ricordiamo anche che in sede di valutazione delle prove, le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 punti per i titoli. Ma come acquisire questi titoli? Oltre al servizio, il candidato docente può ottenere punteggio mediante le certificazioni linguistiche.

Le certificazioni linguistiche

La tabella titoli del concorso ordinario infanzia e primaria e del concorso secondaria, infatti, stabilisce quanto segue:

La Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 (per ciascun titolo) comporta 2,5 punti.

Le Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto, (per ciascun titolo e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera), comportano 3,75 punti per la certificazione C1 e 5 punti per la C2.

Le competenze informatiche e linguistiche

Quanto alle certificazioni informatiche, queste valgono per le graduatorie ma non per i concorsi ordinari. Al tempo stesso, è giusto ricordare che a prescindere dal punteggio, le competenze informatiche sono comunque oggetto della prova scritta computer based.

Lo stesso va precisato per le competenze di lingua inglese. Infatti la prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Il corso e l’esame per la certificazione informatica e linguistica

Ottieni la certificazione informatica e linguistica con Eipass Summer school.

La Summer School 2022 include:

Un corso online con certificazione EIPASS a scelta fra tutti quelli presenti nell’offerta formativa

con a scelta fra tutti quelli presenti nell’offerta formativa Il corso di preparazione + esame online di certificazione di lingua inglese B2 International ESOL, rilasciato da LanguageCert

ESAMI

Gli esami di certificazione informatica EIPASS si svolgono online in piattaforma DIDASKO, h24 e 7/7. Durante gli esami è necessario l’utilizzo di una webcam.

Gli esami di certificazione linguistica International ESOL B2 si svolgono online su piattaforma LanguageCert. Tutte le informazioni per accedere all’esame saranno comprese nella mail contenente i voucher. Gli esami di inglese vanno prenotati sul calendario LanguageCert secondo loro disponibilità. Sessioni attivabili 24/7/365. Leggi i requisiti di seguito:



REQUISITI PER SOSTENERE L’ESAME ONLINE INTERNATIONAL ESOL B2