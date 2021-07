Concorso scuola, riserva posti a precari con 3 anni di servizio? Pittoni: presa in giro

Riserva del 30% dei posti ai concorsi ordinari per i precari con 3 anni di servizio? “Un’autentica presa in giro per il precariato storico”. A dirlo Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, che contesta, da dentro un partito di maggioranza, l’emendamento del Governo voluto dal Pd.

Argomenta Pittoni: “Invece di estendere il percorso per l’accesso al ruolo, onde garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, ai docenti con 3 anni di servizio relegati in seconda fascia principalmente per inadempienze dello Stato, l’emendamento li obbliga – per entrare nella quota “riservata” del 30% – a superare un concorso ordinario, ora trasformato in prova a quiz sul computer, adatto solo a chi è fresco di studi e che non seleziona competenze e attitudine all’insegnamento”.

E semplifica il confronto tra i vari emendamenti: “Il 59.46 proposto dalla Lega apre alla seconda fascia; il 59.58 del Pd no”.

Come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, ricordiamo che nella mattinata di oggi venerdì 9 luglio la Commissione Bilancio dovrebbe ratificare l’emendamento contestato da Mario Pittoni che consentirebbe di riservare nei prossimi concorsi ordinari il 30% dei posti ai precari non abilitati. La discussione poi si sposterà in aula lunedì 12, dove si capirà in che modo e fino a che punto la Lega potrebbe influire sul percorso parlamentare della proposta normativa.

