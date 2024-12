Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Scuola oltre i confini” tenuta da Maria Sofia Di Carluccio dal titolo: “Concorso scuola, SOS cercasi commissari“.

Il concorso scuola, quel trampolino di lancio per chi sogna di insegnare, rischia di arenarsi su uno

scoglio inaspettato: la carenza di commissari. Perché i professori non vogliono fare i commissari? E soprattutto a questo punto chi valuterà i futuri insegnanti, se gli insegnanti stessi sono troppo impegnati tanto da non accettare questo incarico? Le ragioni sono molteplici.

