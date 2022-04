Concorso straordinario bis, la TABELLA posti per regione e per classe di concorso

Concorso straordinario bis, la TABELLA posti per regione e per classe di...

Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso alle organizzazioni sindacali la tabella con i posti disponibili per la procedura del concorso straordinario-bis di cui abbiamo riferito. I posti sono quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che sono residuati dalle immissioni in ruolo e dalle assunzioni delle GPS di prima fascia.

A seguire il riepilogo sul concorso straordinario bis fornito dalla sigla sindacale Flc Cgil.

Normativa di riferimento

1) l’art. 59, c. 9-bis, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 “decreto sostegni bis”

2) art. 5, c.3-quinquies, del DL 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 “decreto milleproroghe”

Esclusione docenti assunti da GPS 1 fascia: la procedura concorsuale straordinaria é aperta ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 (art. 59 c. 4 DL 73/20121).

Requisito di accesso: il concorso è riservato a chi ha svolto nelle scuole statali un servizio di almeno tre anni, negli ultimi cinque, valutati ai sensi dell’art 11, c 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (180 gg o servizio continuativo 1° febbraio-scrutini), di cui 1 nella classe di concorso.

Graduatorie: le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare. Alla prova vanno 100 punti, ai titoli 50.

Prova disciplinare: è da tenere entro il 15 giugno 2022. Si prevede una prova orale della durata di 30 minuti sui contenuti dell’Allegato A, da tenere entro il 15 giugno 2022. Estrazione della traccia contestuale alla prova. Non è previsto voto minimo.

Percorso per i vincitori: i vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’as 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Il percorso di formazione è pari a 5 CFU (40 ore), organizzato in collaborazione con l’Università. La prova finale non è regolamentata dall’università. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione universitaria, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 nella medesima scuola.

Decadenza delle graduatorie: le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.