Concorso straordinario, gli avvisi degli USR: Liguria, Marche e Calabria

Nella G.U. n. 5 del 19/01/2021 è stato pubblicato il diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Le prove non ancora svolte si terranno dal 15 al 19 febbraio 2021.

In proposito, gli USR stanno iniziando a pubblicare i primi avvisi, con le indicazioni per i candidati interessati.

Li riportiamo di seguito:

CALABRIA

Avvisi vari

LIGURIA

Convocazione per classi di concorso sospese Avviso USR n. 8967 del 7-10-20

lunedì 15 febbraio – mattino – ADMM – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO Candidati-sr20_admm

Candidati-sr20_admm martedì 16 febbraio – mattino – A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO Candidati-sr20_a011

Candidati-sr20_a011 martedì 16 febbraio – mattino – AE24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO) Candidati-sr20_ae24

Candidati-sr20_ae24 giovedì 18 febbraio – mattino – ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO Candidati-sr20_adss

Candidati-sr20_adss venerdì 19 febbraio – mattino – A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Candidati-sr20_a040

MARCHE

Avviso di pubblicazione dell’abbinamento aule – candidati della prova scritta per la classe di concorso ADMM (sostegno primo grado) del 15 febbraio 2021.

