Concorso straordinario secondaria, per i posti Itp bastano diploma e tre anni di servizio

Concorso straordinario secondaria, per i posti Itp bastano diploma e tre anni...

Sul concorso scuola straordinario arrivano sempre tantissime domande. Le domande per partecipare, ricordiamolo, vanno dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Concorso scuola straordinario: requisiti per i posti ITP

Per quanto riguarda i posti per insegnante tecnico pratico (ITP), è necessario avere i tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019. Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva- Uno dei tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Ma oltre al servizio di supplenti, i candidati per i posti itp del concorso scuola straordinario devono possedere come titolo il diploma.

Quindi i requisiti per accedere ai posti ITP sono questi. Non servono i 24 CFU.

Concorso scuola 2020 straordinario: la prova computer based

La prova del concorso scuola 2020 straordinario, ricordiamo, sarà computer based e sarà composta da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

I quesiti saranno così distribuiti:

competenze della disciplina di riferimento: 45 quesiti

didattica e metodologia: 30 quesiti

capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti

