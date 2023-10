Condannata: ebbe un figlio con un ragazzo a cui dava lezioni private

Si conclude una vicenda antica, quando una improvvisata prof, oggi 35enne, venne accusata di avere intrecciato una relazione con il 13enne, dal giugno del 2017 al gennaio del 2019, e dalla quale è nato un bambino. Rimasta incinta del ragazzo, l’imputata avrebbe minacciato l’adolescente di rivelare a tutti la paternità del figlio se avesse messo fine alla loro relazione.

I due si erano conosciuti nella palestra frequentata dal figlio della operatrice sanitaria (e non prof come è stato più volte detto), la quale avrebbe dato in seguito lezioni private all’adolescente, che all’epoca dei fatti si stava preparando a sostenere l’esame di terza media.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbe stata la madre del ragazzo, che lo costrinse a rivelare il segreto. A quel punto era arrivata la denuncia e l’esame del Dna ha poi confermato la paternità del bambino.

L’accusa è dunque quella di avere intrattenuto rapporti sessuali con un ragazzo minorenne, per violenza sessuale e atti sessuali con minore e per questo la corte di Cassazione ha condannato la donna di Prato a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

Trattandosi di un reato ostativo, non sono previste misure alternative al carcere. Nelle scorse ore l’imputata si è costituita nel carcere di Sollicciano a Firenze, nonostante l’ordine non fosse ancora esecutivo.

Ha spiegato uno dei legali della donna a Tgcom24: “Ha fatto pressioni, ma non sessuali, cercava affettività: sbagliata, malata, eticamente condannabile, ma affettività. L’allievo rispondeva con messaggi dettagliati ed espliciti, suggerendole di guardare dei video per eseguire meglio una prestazione richiesta. Non si ha a che fare con un soggetto passivo che subisce pressioni sessuali, lei lo faceva per sentirsi dire di essere amata”.