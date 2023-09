Conferenza Lega sulla scuola, Valditara: “Lunedì in CdM due riforme”. Sasso: “Cerchiamo di istituzionalizzare rispetto delle regole”

Si è svolta questa mattina presso la Sala Salvadori alla Camera, su iniziativa dei parlamentari della Lega Roberto Marti e Rossano Sasso, la conferenza stampa dal titolo “Le proposte della Lega per la scuola”. Ad intervenire anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara:

“Lunedì porterò in Consiglio dei Ministri la riforma degli Istituti Tecnici Professionali e la riforma del voto in condotta, due autentiche rivoluzioni”.

“Siamo riusciti in un dialogo molto proficuo con la Commissione Europea, ad avere uno stanziamento di un miliardo in più per i Pon rispetto alla passata edizione – spiega Valditara – su un finanziamento di 2,8 miliardi, siamo riusciti ad averne 3,8. Oltre un miliardo sarà dedicato a una serie di azioni che si chiamano innanzitutto “Agenda Sud”. Azioni contro la dispersione che verranno estese a quelle aree del Centro-Nord che sono in difficoltà, perché non dimentichiamo che ci sono le periferie anche al Centro-Nord. Rafforzeremo ulteriormente “Agenda Sud”. È moralmente inaccettabile che in questo Paese vi sia una spaccatura a metà, tanti giovani di aree meno fortunate del Paese non possono avere le stesse opportunità di altri coetanei”.

“Un’altra notizia importante è che la Commissione Europea ha approvato le linee guida Stem. Lo sviluppo dei laboratori è fondamentale, lo abbiamo messo al centro, come lo sport, le palestre o le mense, per garantire il tempo pieno”.

Il parlamentare della Lega Rossano Sasso ha poi parlato dell’autorevolezza dei docenti: “Chi tocca un docente, tocca lo Stato. È giusto prevedere un inasprimento delle pene così come è giusto fare un’adeguata attività di formazione e sensibilizzazione, soprattutto presso le famiglie. Il rispetto delle regole che stiamo cercando di istituzionalizzare. Una certa deriva degli ultimi anni, ha portato anche a questo”.

Anche il senatore e presidente della commissione Cultura e Istruzione Roberto Marti è intervenuto al convegno: “Abbiamo, chiesto e ottenuto dal ministro Valditara una disciplina chiara per il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero e abbiamo anche voluto riportare equità e chiarezza al concorso a Dirigente Scolastico bandito nel 2017. Grande soddisfazione per la legge che reintroduce i Giochi della Gioventù. La commissione sta pure portando avanti una campagna di sensibilizzazione – in collaborazione con la Fondazione Veronesi con cui il Ministero ha rinnovato il protocollo d’intesa – sulla prevenzione e sugli stili di vita sani”.