Conferma docenti di sostegno, la richiesta fatta dalla famiglia significa conferma sicura del docente? Risponde l’esperto

“Ancora nessuno è stato riconfermato e non fate l’errore di pensare che la richiesta fatta dalla famiglia si tradurrà in una conferma sicura” Nel corso della diretta di mercoledì 4 giugno, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo ha risposto alla considerazione di un ascoltatore:

“L’istanza delle 150 scuole deve essere compilata assolutamente come si compilava fino all’anno scorso, la conferma, vedetela come una priorità mettiamola così, io compilo tutta la mia domanda, se esco nominabile ho la priorità su quel posto, però devo uscire nominabile, quindi non mettetevi in testa che sia sufficiente la certezza che il posto esiste perché il fatto che quel posto esista non c’entra nulla, se tu non rientri nei nominabili di fase zero“.