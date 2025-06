Conferma docenti di sostegno, si può seguire l’alunno in un altro istituto? Risponde l’esperto

“Posso seguire il ragazzo in un altro istituto superiore?” Nel corso della diretta di mercoledì 4 giugno, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo ha risposto alla domanda di un’ascoltatrice:

“La conferma riguarda il posto, la tipologia di contratto, quindi il dirigente di Maria Rita oggi, nel caso in cui la famiglia dell’alunno di Maria Rita abbia chiesto la conferma e Maria Rita abbia dato la disponibilità carica per il proprio istituto la disponibilità alla conferma per quel posto.

Se il ragazzo cambia istituto, Maria Rita non può seguirlo perché il posto è incardinato sul precedente istituto, così come può succedere che un docente stia seguendo un alunno che è all’ultimo anno di corso del proprio ciclo di istruzione, che ne so è in quinta primaria, è in terza primo grado, che cosa succede se la famiglia chiede la conferma, addirittura è nell’infanzia, sta concludendo l’infanzia e accederà il prossimo anno nella classe prima della primaria, potrà essere confermato il docente? No, perché il docente sta incardinato sul grado di istruzione, quindi il bambino che dalla scuola dell’infanzia passa in prima primaria non potrà trovare il proprio insegnante di sostegno che lo segue, anche se il docente di sostegno ha la specializzazione pure per la primaria e anche se abilitato lo sappiamo pure per la primaria, perché è incardinato sul grado e sul posto”.