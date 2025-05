Conferme docenti di sostegno, le indicazioni operative per le attività da svolgere dopo il 31 maggio – NOTA

Il D.M. n. 32 del 26/02/2025 reca le “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106“. Il Decreto illustra la procedura per poter richiedere la conferma del supplente al 30 giugno o al 31 agosto sul posto di sostegno.

Con successiva nota 105914 del 7 maggio 2025 il MIM ha fornito ulteriori chiarimenti.

Ora, a seguito dell’informativa che si è svolta oggi con le Organizzazioni Sindacali, è stata emanata la nota 123954 del 29 maggio 2025, con le istruzioni operative da seguire.

Comunicazione del Dirigente scolastico con l’UST

Entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia; valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, e ne comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.

Per la comunicazione agli Uffici territorialmente competenti da parte dei dirigenti scolastici relativa alla positiva conclusione dell’istruttoria dalle ore 8.00 del 31 maggio sarà disponibile un’apposita funzionalità SIDI al seguente percorso: SIDI > Applicazioni SIDI > Fascicolo Personale Scuola > Informatizzazione Nomine Supplenze > Gestisci Anno Corrente > Continuità Didattica.

Il dirigente scolastico – dopo aver acquisito entro il 31 maggio la richiesta delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, in caso di positiva valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente e a fronte della manifestazione di una disponibilità preventiva alla conferma da parte del docente – utilizzerà questa funzionalità per inserire a sistema le seguenti informazioni:

codice fiscale del docente;

tipo contratto (fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche); qualora il docente nell’a.s. 2024/2025 sia stato contrattualizzato su uno spezzone orario, sarà necessario specificare le ore di insegnamento;

sede di servizio dell’a. s. 2024/2025;

grado di istruzione;

sede di servizio dell’a. s. 2025/2026 nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma.

Conferma da parte del supplente

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria e della conseguente acquisizione a sistema da parte del dirigente scolastico delle suddette informazioni, il docente potenzialmente confermabile potrà esprimere – nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, finalizzata all’espressione delle preferenze per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche – in via definitiva e vincolante la volontà di essere confermato con precedenza assoluta su posto di sostegno nella sede in cui ha svolto servizio nell’anno scolastico 2024/2025.

Verifica finale da parte dell’UST

Infine, dopo aver terminato tutte le operazioni relative al personale di ruolo (comprese le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al ruolo) e prima dell’attribuzione delle supplenze di propria competenza, l’Ufficio scolastico verificherà, tramite un’apposita procedura informatizzata, la nominabilità del docente di cui si è chiesta la conferma nell’ambito delle procedure di conferimento delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche.

Qualora il docente risulti nominabile e qualora il posto per la conferma sia disponibile, l’Ufficio adotterà un formale provvedimento di conferma, escludendo contestualmente il docente dalla platea dei nominabili a tempo determinato e il relativo posto dalle disponibilità per il conferimento delle supplenze.

Docenti interessati

Le disposizioni del decreto si applicano:

a) ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;

b) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado;

c) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88.

La conferma non può riguardare supplenti temporanei

Per procedere alla conferma il prerequisito essenziale è costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2024/2025 una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario. Ne consegue che non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee.

LA NOTA