Contratto scuola 2019/21, Fracassi (Flc Cgil): “se concluderemo questa fase, apriremo vertenza per rinnovo 2022-24”

Anche la segretaria generale della Flc Cgil Gianna Fracassi ha parlato della trattativa che inizia oggi all’Aran per il rinnovo del contratto 2019-21:

“Questa mattina iniziamo la trattativa che auspichiamo sia conclusiva per definire il contratto Istruzione e Ricerca. Sono comparti molto importanti, si tratta ovviamente di dare risposte a un milione e mezzo di lavoratori e lavoratrici della scuola, dell’università, della ricerca e dell’Afam, porteremo alla trattativa le nostre richieste per migliorare le condizioni di chi rappresentiamo. Vi terremo informati durante la giornata. Se riusciremo a concludere questa seconda fase del contratto, apriremo immediatamente la vertenza per il rinnovo del triennio 2022-24. Questo perché questo triennio che è stato caratterizzato da un’altissima inflazione, ha bisogno di risposte urgenti per garantire sul versante salariale le dovute risposte per i lavoratori e le lavoratrici del nostro comparto”.

