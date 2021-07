Conversione DL Sostegni bis. Il testo in Gazzetta Ufficiale. Le misure scuola

Arriva in Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 (supplemento ordinario n. 25) la legge 23 luglio 2021 n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Sullo stesso supplemento n. 25 è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto Sostegni bis coordinato con la citata legge 23/07/2021, n. 106.

Tra modifiche ed integrazioni si contano un totale di 152 articoli, praticamente il doppio rispetto agli originari 77.

Misure scuola

Ricordiamo le principali misure sulla scuola. La norma provvederà a: